03 Eylül 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı!

F.Bahçe’nin UEFA kadrosu belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.09.2021

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruya göre, UEFA'ya gönderdiği listede yer alan oyuncular şu şekilde oluştu... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA'ya gönderdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

A listesi:

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Max Meyer, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Diego Rossi, Enner Valencia, Mergim Berisha.

B listesi:

Arda Güler, Arda Okan Kurtulan, Bartu Kulbilge, Melih Bostan, Fatih Şanlıtürk.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Royal Antwerp ile D Grubu'nda mücadele edecek.

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