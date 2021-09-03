03 Eylül 2021, Cuma

FENERBAHÇE

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı!

F.Bahçe’de yıldız futbolcu kadro dışı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 Giriş Tarihi: 03.09.2021

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe'de kritik kararlar alınıyor. Sarı-lacivertliler son olarak gelecek planlarında yer almayan Sinan Gümüş'ü kadro dışı bıraktığını açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Kulübü yaptığı bilgilendirme ile hem UEFA listesine eklenen isimleri açıkladı hem de takım içindeki transfer süreçlerini açıkladı.

Sarı-Lacivertli kulübün paylaşımı şöyle oldu:

"Kulübümüz, Futbol Takımımızın 2021-22 sezonu yapılanması kapsamındaki planlama doğrultusunda; UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirme süresinin son tarihi olan 2 Eylül 2021 itibarıyla belirlediği adımları atmıştır.

Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile yapılan görüş alışverişleri doğrultusunda takımımıza transfer edilerek UEFA A listesinde eklenen isimler; Diego Rossi, Min-Jae Kim, Max Meyer, Mergim Berisha olmuştur.

Futbolcumuz Serdar Dursun yaşadığı sakatlık dolayısıyla UEFA listesine eklenmemiştir.

Oyuncularımız Fatih Şanlıtürk, Arda Güler ve Melih Bostan UEFA B Listesine alınmışlardır.

Kulübümüz, futbolda belirlenen birinci transfer ve tescil döneminin sonu olan 8 Eylül 2021 tarihine dek Teknik Direktörümüzün istekleri doğrultusunda en az bir ve yüksek olasılıkla birden fazla pozisyon için de transfer çalışmalarını sürdürmektedir.

Kulübümüz bu süreçte Gökhan Gönül, Harun Tekin, Kemal Ademi, M. Frey, M. Lemos (K), M. Samatta (K), M. Thiam, Nabil Dirar, Ozan Tufan (K), Sadık Çiftpınar ile yollarını ayırmıştır.

Caner Erkin ve Steven Caulker ile ilgili transfer görüşmeleri devam etmektedir.

Sinan Gümüş süresiz kadro dışı bırakılmıştır.

Takımımıza dair transfer gelişmeleri oldukça kulübümüz tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."

Berisha ve Meyer ilk antrenmanına çıktı haberin devamı

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