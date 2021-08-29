29 Ağustos 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Caner Erkin pes etmiyor

Caner pes etmiyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.08.2021

Yeni sezon öncesi teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in umudu var… Tesislerde tek başına çalışmalarına devam eden yıldız futbolcu, dün sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Çalışma sırasındaki fotoğraflarını ve videolarını paylaşan Caner, "Asla pes etme" ifadesini de kullandı.

Yeni sezon öncesi teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in umudu var… Tesislerde tek başına çalışmalarına devam eden yıldız futbolcu, dün sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Çalışma sırasındaki fotoğraflarını ve videolarını paylaşan Caner, "Asla pes etme" ifadesini de kullandı.

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