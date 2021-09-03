Fenerbahçe'de Mergim Berisha ve Max Meyer ilk antrenmanına çıktı
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Max Meyer ve Mergim Berisha'yı kadrosuna kattı. İki Alman yıldız, sarı-lacivertlilerdeki ilk antrenmanına çıktı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de yeni transferler Max Meyer ile Mergim Berisha, sarı-lacivertli ekibin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği idmanda yer aldı.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında 12 Eylül Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Takıma yeni dahil olan Mergim Berisha ve Max Meyer sabah gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı. Teknik direktör Vitor Pereira, idman öncesinde yeni transferleri takıma tanıtıp, kaptanların Gustavo, Mesut ve Altay olduğunu dile getirdi. Sarı-lacivertli futbolcular daha sonra yeni katılan takım arkadaşlarını alkışladı.
Isınma hareketleri ile başlayan idman; hücum, savunma organizasyonları ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can ile Mesut takımla çalışmalarda yer alırken tedavileri devam eden Novak, Serdar Dursun ve Pelkas idmana katılmazken, arka adalesinde ağrı hisseden Sosa tedbir amaçlı dinlendirildi. Sosa, yarın yapılacak idmanda takımla birlikte çalışmalarını sürdürecek.
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