Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Meyer Cristiano Ronaldo hayranı çıktı!
Fenerbahçe'nin bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Max Meyer, Cristiano Ronaldo hayranı çıktı. Alman yıldız, bir gün patlama yapmayı ve Portekizli yıldız gibi adından söz ettirmeyi istiyor. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin sürpriz şekilde kadrosuna kattığı Max Meyer, Cristiano Ronaldo hayranlığıyla dikkat çekiyor. 25 yaşında ve 1.73 metre boyundaki Alman yıldızın, Cristiano Ronaldo gibi 7 numaralı formayı giyerek, futbol dünyasında 'MM7' diye anılmak istediği ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre; CR7'yi örnek alan Meyer, her ne kadar kendisinden beklenen patlamayı yapamazken, bir gün o seviyeye erişmek istiyor.
SCHALKE'DE YETİŞTİ
Schalke 04 altyapısından yetişip A takıma yükselen Meyer, 2018'de İngiltere'nin Cyrstal Palace takımına transfer oldu. 2021 Ocak ayına kadar İngiliz kulübünde oynayan Meyer, geçen sezonun ikinci yarısında Köln'de forma giydi. Bundesliga'da 156 maçta forma giyip 17 gol, 16 asist üreten Meyer, Premier Lig'de ise 46 karşılaşmada 1 gol, 3 asist kaydetti. Orta sahada 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Alman futbolcunun piyasa değeri 2018 yılında 20 milyon Euro'ya kadar yükseldi.
4 KEZ A MİLLİ OLDU
Ancak, formasındaki amblemin yerine kendi özel sponsoru Nike'ın logosunu yapıştırınca Schalke'de gözden düştü.
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