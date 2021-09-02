02 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Okay Yokuşlu hamlesi! Menajeriyle temasa geçildi

F.Bahçe’den milli yıldıza kanca! Menajeriyle temasa geçildi
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.09.2021

Hidemasa Morita ve Eustaquio transferlerini askıya alan Fenerbahçe, orta saha için milli takımın yıldızı Okay Yokuşlu'yu gözüne kestirdi. Sarı-lacivertlilerin, 2023'e kadar sözleşmesinin olduğu Celta Vigo'da forma şansı bulamayan 27 yaşındaki futbolcu için menajeri Batur Altıparmak ile temasa geçtiği iddia edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Orta sahaya da takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Okay Yokuşlu… Fotomaç'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin 2023'e kadar sözleşmesinin olduğu Celta Vigo'da forma şansı bulamayan 27 yaşındaki futbolcu için menajeri Batur Altıparmak ile temasa geçtiği iddia edildi.

Forma giyemediği İspanyol ekibinden ayrılmak isteyen tecrübeli oyuncunun transferinde tüm şartları zorlayan Kanarya'nın UEFA'ya bugün verilecek futbolcu listesi öncesi işi bitirmeyi hedefliyor. Bu arada uzun süre Galatasaray'ın gündeminde olan Okay için dün bir açıklama yapan menajeri Batur Altıparmak, "Galatasaray'dan teklif almadık" açıklamasında bulundu.

MAÇ KADROSUNA DAHİ GİREMEDİ

Celta Vigo'nun bu sezon La Liga'da oynadığı 3 maçta da kadroya alınmayan Okay, 2020-21'in ikinci yarısını da İngiliz ekibi West Bromwich'te kiralık tamamlamıştı. Celta ile La Liga'da 12 maça çıkan 27 yaşındaki ön libero, Premier Lig'de ise 12 karşılaşmada forma giydi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de tek gündem forvet! Christian Benteke ve Joelinton...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe’de tek gündem forvet! Bu akşama yetiştirilecek F.Bahçe'de tek gündem forvet! Bu akşama yetiştirilecek
Savunmaya duvar örecek! Pereira’nın hayali... Savunmaya duvar örecek! Pereira'nın hayali...
Fener’den Halil sonrası hamle! G.Saray’a çalım... Fener'den Halil sonrası hamle! G.Saray'a çalım...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör