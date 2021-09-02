02 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de tek gündem forvet! Christian Benteke ve Joelinton...

Yeni sezonda yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de, forvet hamlesine yoğunlaşıldı. Hem ligde hem Avrupa'da Teknik direktör Vitor Pereira ile iyi bir çıkış yakalayan Sarı-Lacivertliler için son olarak Joelinton ve Benteke iddiaları ortaya atıldı. Yönetim, transferi bu akşama yetiştirmeye çalışıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de tek gündem forvet! Christian Benteke ve Joelinton...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.09.2021

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un "Transferde geriye santrfor kaldı. Onu da 2 Eyül'e yetiştirmeyi planlıyoruz" sözlerinin ardından gözler forvet transferine çevrildi. Yönetim her zamanki gibi görüşülen ismi sır gibi gizliyor. Fotomaç'ın haberine göre, dün son olarak Joelinton ile Christian Benteke iddiaları ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de tek gündem forvet! Christian Benteke ve Joelinton...

25 yaşındaki Joelinton, Newcastle'da yedek kalıyor. Son gün Celtic'ten Edouard'ı renklerine katan Crystal Palace'ın ise Benteke'yi gözden çıkarabileceği ileri sürüldü.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de tek gündem forvet! Christian Benteke ve Joelinton...

TÜM İMKANLAR SEFERBER
Öte yandan sarı-lacivertlilerin, gönderilecek oyuncuların durumuna göre FFP şartlarının sağlanması halinde bir kanat oyuncusu ile bir bek transferi daha yapabileceği belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de tek gündem forvet! Christian Benteke ve Joelinton...

Başkan Ali Koç'un tüm imkanları seferber ettiği bildirildi. Özellikle golcü transferinin, UEFA Avrupa Ligi grupları için bugün verilecek listeye yazılabilmesi adına bu akşama kadar transferin tamamlanması gerekiyor. Yönetimin bunun için büyük uğraş verdiği gelen haberler arasında...

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