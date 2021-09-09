09 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Melih Mahmutoğlu ve Damla Çakıroğlu evlendi

Melih’ten ömürlük imza!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.09.2021

Fenerbahçe Beko'nun takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, bir dönem sarı lacivertli formayı da giyen voleybolcu Damla Çakıroğlu evlendi. Düğünde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski Fenerbahçe antrenörü Zeljko Obradovic, ve Volkan Demirel ile kaptan Eda Erdem Dündar'da katıldı.

Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu ile bir dönem sarı lacivertli formayı da giyen voleybolcu Damla Çakıroğlu evlendi.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın Kaptanı Melih Mahmutoğlu ile bir dönem sarı lacivertli formayı da giyen voleybolcu Damla Çakıroğlu hayatını birleştirdi.

Four Seasons Bosphorus'ta gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini; Başkanımız Ali Y. Koç, efsanelerimizden Zeljko Obradovic, Volkan Demirel, kaptan Eda Erdem Dündar ve Yağmur Erdaç yaptı.

Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine; Genel Sekreterimiz Burak Ç. Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç ile Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın teknik heyeti ve oyuncuları katıldı.
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