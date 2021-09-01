01 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Diego Rossi ile ilgili şaşırtan gerçek!

Diego Rossi ile ilgili şaşırtan gerçek!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.09.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin MLS ekibi Los Angeles FC'den transfer ettiği Diego Rossi ile ilgili ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Uruguay'da doğan ve babası İtalyan, annesi ise Ermeni asıllı olan Rossi'nin anne tarafından büyük dedesinin Maraşlı olduğu öğrenildi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe sürpriz bir hamle yaparak ABD Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles'ta forma giyen Diego Rossi Maraşlıyan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Dün İstanbul'a gelen Uruguaylı forvet sağlık kontrolünden geçti. Uruguay'da doğan Diego Rossi'nin babası İtalyan annesi ise Ermeni asıllı. Takvim'in haberine göre; anne tarafından büyük dedesinin Maraşlı olduğu da ortaya çıkan Diego Rossi'nin fırsat transferi olduğu da belirlendi. MLS'te uygulanan maaş kurallarına göre kulüpler belirlenen limiti geçen yılık ücreti 23 yaş ve üstündeki sadece 1 futbolcuya ödeyebiliyor. Los Angeles yönetimi bu tercihini Meksikalı Carlos Vela'dan yana kullanınca Rossi'nin sözleşmesinden çıkmak zorunlu hale geldi.

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