Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun lisansı çıkarıldı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde transferini açıkladığı Miguel Crespo'nun lisansını çıkardı. Portekizli futbolcu, görev alması halinde Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında forma giyebilecek. (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde transferini açıkladığı Miguel Crespo'nun lisansını çıkardı. Portekizli futbolcu, görev alması halinde Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında forma giyebilecek.
3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI!
Fenerbahçe'nin GD Estoril Praia Kulübü'nden kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzlanmıştı.
FENERBAHÇE İLE İLK İDMANINA ÇIKTI!
Miguel Crespo, Fenerbahçe ile ilk idmanına çıktı. Genç futbolcu ile Vitor Pereira sık sık görüşme gerçekleştirirken, ilk idmanda heyecanlı bir görüntü sergiledi.
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