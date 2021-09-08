SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM NE?

Dimitris Pelkas antrenmanın tamamında, Filip Novak ise ilk bölümde takımla çalıştı. Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edilirken, Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı özel program dahilinde idman yaptı.

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