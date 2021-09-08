08 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sakat oyuncularda son durum ne? Resmi açıklama geldi

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 4. haftasında Ülker Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, sakatlıkları bulunan futbolcuların son durumuyla ilgili bilgileri de paylaştı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sakat oyuncularda son durum ne? Resmi açıklama geldi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sakat oyuncularda son durum ne? Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmana milli takım kamplarındaki oyuncular katılmadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sakat oyuncularda son durum ne? Resmi açıklama geldi

Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda pas organizasyonları üzerinde duran sarı-lacivertli futbolcular, sonraki bölümde dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sakat oyuncularda son durum ne? Resmi açıklama geldi

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM NE?

Dimitris Pelkas antrenmanın tamamında, Filip Novak ise ilk bölümde takımla çalıştı. Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edilirken, Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı özel program dahilinde idman yaptı.

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