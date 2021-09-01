01 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Vedat Muriqi'den vazgeçmiyor! Geri sayım başladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Mbwana Samatta'nın ayrılığı sonrası forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de yeniden Vedat Muriqi sesleri yükselmeye başladı. Alexander Sörloth'un Real Sociedad'a kiralanmasının ardından alternatiflere yönelen sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Lazio'ya sattığı ve yaz transfer döneminde yeniden kadrosuna katmak istediği Muriqi'yi bir kez daha gündemine aldı. Fenerbahçe'nin Kosovalı golcü için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Vedat Muriqi’den vazgeçmiyor! Geri sayım başladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.09.2021

Listesindeki isimlerden Sörloth'un Real Sociedad'a kiralanması, Daryl Dike'ın olumsuz yanıt vermesinin ardından golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündeme yine aynı isim geldi: Vedat Muriqi

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Vedat Muriqi’den vazgeçmiyor! Geri sayım başladı

17.5 milyon euro bedelle gittiği Lazio'da beklentilerin altında kalan Kosovalı yıldız ile ilgili önemli iddialar ortaya atıldı. Forvet transferi yapmayı hedefleyen İtalyan ekibinin listesindeki isimlerden birine imza attırması halinde Muriqi'nin ayrılmasına izin verecekleri ileri sürüldü. Fotomaç'ın haberine göre; eski yıldızını satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen yönetimin tüm şartları zorladığı da kaydedildi. Avrupa'dan başka bir teklif almayan Kosovalı yıldızın da sarı-lacivertli formayı tekrar giymeye sıcak baktığı ve kısa süre içinde somut gelişmelerin yaşanabileceği iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Vedat Muriqi’den vazgeçmiyor! Geri sayım başladı

FORMA ŞANSI YOK

Geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 34 maçta bin 182 dakika süre alan Vedat Muriqi, 2 gol atmıştı. Yıldız futbolcu, bu sezon ise 2 maçta 17 dakika sahada kaldı, skora katkı yapamadı.

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