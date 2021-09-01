Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Vedat Muriqi’den vazgeçmiyor! Geri sayım başladı

17.5 milyon euro bedelle gittiği Lazio'da beklentilerin altında kalan Kosovalı yıldız ile ilgili önemli iddialar ortaya atıldı. Forvet transferi yapmayı hedefleyen İtalyan ekibinin listesindeki isimlerden birine imza attırması halinde Muriqi'nin ayrılmasına izin verecekleri ileri sürüldü. Fotomaç'ın haberine göre; eski yıldızını satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen yönetimin tüm şartları zorladığı da kaydedildi. Avrupa'dan başka bir teklif almayan Kosovalı yıldızın da sarı-lacivertli formayı tekrar giymeye sıcak baktığı ve kısa süre içinde somut gelişmelerin yaşanabileceği iddia edildi.