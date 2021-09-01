Fenerbahçe savunmaya duvar örecek! Mouctar Diakhaby iddiası... | Son dakika spor haberleri...

'ZORLUK ÇIKARAN OYUNCULAR VAR'

Dün akşam canlı yayında soruları yanıtlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımdan ayrılması kesin gözüyle bakılan ve kadro dışı kalan bir oyuncu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı. Koç; 'Şu an yollarımızı ayıracağımız ama sorun çıkaran oyuncular var. Sorun çıkarana sorun çıkarırız. 1 tanesi için hatırı sayılır bonservis alıyorduk. Gitmem diye tutturdu. UEFA ile sorunlarımızı da çözecekti. Fakat, göstermiş olduğu tavır kabul edilebilir değil. Biz sakin bir şekilde, telkinlerde bulunduk fakat ben önce kalacağım, gitmem dedi. Maaşının iki misli paralar talep etti. Şimdi geldiğimiz noktada bir yere gidecek herhalde" dedi.