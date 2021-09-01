01 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe savunmaya duvar örecek! Mouctar Diakhaby iddiası... | Son dakika spor haberleri...

2021-2022 sezonuna harika bir başlagıç yapan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın sistemi göz doldurmaya devam ediyor. Takım oyunu konusunda büyük bir gelişme gösteren sarı-lacivertliler şimdi de gündemine Valencia'dan savunma oyuncusu Mouctar Diakhaby'i aldı. İşte Fenerbahçe'nin Gine asıllı Fransız yıldıza ve İspanyol ekibine sunduğu teklif... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe savunmaya duvar örecek! Mouctar Diakhaby iddiası... | Son dakika spor haberleri...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.09.2021

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Süper Lig'e 3'te 3'le başlayan Sarı lacivertlilerde milli arada hazırlıklar sürerken transfer çalışmalarında sona gelindi.

Fenerbahçe savunmaya duvar örecek! Mouctar Diakhaby iddiası... | Son dakika spor haberleri...

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde kadroda büyük değişikller yapan Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrilmişti. Pereira birçok ismi kadro dışı bırakmıştı.

Fenerbahçe savunmaya duvar örecek! Mouctar Diakhaby iddiası... | Son dakika spor haberleri...

AYRILIK RÜZGARI

Yeni sezon öncesinde Ozan Tufan, Thiam, Sadık, Gökhan Gönül, Kemal Ademi, Frey gibi isimlerle yollarını ayıran Fenerbahçe'de dün gece Samatta Royal Antwerp'e, Lemos Beerschot'a kiralandı. Zanka ve Perotti'nin ise sözleşmesi feshedildi.

Fenerbahçe savunmaya duvar örecek! Mouctar Diakhaby iddiası... | Son dakika spor haberleri...

'ZORLUK ÇIKARAN OYUNCULAR VAR'

Dün akşam canlı yayında soruları yanıtlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımdan ayrılması kesin gözüyle bakılan ve kadro dışı kalan bir oyuncu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı. Koç; 'Şu an yollarımızı ayıracağımız ama sorun çıkaran oyuncular var. Sorun çıkarana sorun çıkarırız. 1 tanesi için hatırı sayılır bonservis alıyorduk. Gitmem diye tutturdu. UEFA ile sorunlarımızı da çözecekti. Fakat, göstermiş olduğu tavır kabul edilebilir değil. Biz sakin bir şekilde, telkinlerde bulunduk fakat ben önce kalacağım, gitmem dedi. Maaşının iki misli paralar talep etti. Şimdi geldiğimiz noktada bir yere gidecek herhalde" dedi.

Fenerbahçe savunmaya duvar örecek! Mouctar Diakhaby iddiası... | Son dakika spor haberleri...

'SORUN YARATIRIZ'

"Sorun yaratana biz de sorun yaratırız" diyen Ali Koç, "Şunu bilsinler, sorun yaratana sorun yaratırız. Böyle davranan başkaları olursa devre arasında nasıl teklif gelirse gelsin mayısa kadar otururlar. Sorun çıkartırsalar, sorun çıkartırım. Çift yönlü ilişki. Birkaç arkadaş iyi düşünsün. Bu iki taraf için de kaybet kaybet senaryosudur. Ancak kimse koca kulübü esir alamaz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe savunmaya duvar örecek! Mouctar Diakhaby iddiası... | Son dakika spor haberleri...

TRANSFER HAMLESİ

Transferde sıcak gelişmeler yaşayan Fenerbahçe gözünü yarına çevirmiş durumda. UEFA'ya Avrupa Ligi için kadrosunu bildirecek olan Sarı-Lacivertliler 3 transfer hamlesi daha yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe savunmaya duvar örecek! Mouctar Diakhaby iddiası... | Son dakika spor haberleri...

DIAKHABY GÜNDEMDE

Başkan Ali Koç forvet, orta saha ve sol kanat için arayışlarının sürdüğünü açıklarken Fransa'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Valencia'nın savunma oyuncusu Mouctar Diakhaby için girişimlerde bulunuyor.

Fenerbahçe savunmaya duvar örecek! Mouctar Diakhaby iddiası... | Son dakika spor haberleri...

Sarı-Lacivertliler'in 24 yaşındaki stoper için Valencia'ya kiralama teklifi yaptığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. 2018 yılında 15 milyon Euro karşılığında Lyon'dan Valencia'ya transfer olan Mouctar Diakhaby son zamanlarda gözden düşmüş durumda.

Fenerbahçe savunmaya duvar örecek! Mouctar Diakhaby iddiası... | Son dakika spor haberleri...

Bu sezon 3 maçta sadece 9 dakika forma giyebilen Gine asıllı Fransız yıldızın 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Tisserand, Kim ve Szalai'den oluşan savunma hattından son derece memnun olduğu ancak alternatif oluşturmak için Diakhaby'yi isteyebileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe savunmaya duvar örecek! Mouctar Diakhaby iddiası... | Son dakika spor haberleri...

Özellikle Serdar Aziz'in kötü performansı ve kadroda orijinal bölgesi stoper olan başka bir futbolcunun bulunmaması nedeniyle Fransız yıldızın gündeme geldiği gelen bilgiler arasında.

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