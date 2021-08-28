28 Ağustos 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de sevindiren tablo

Fenerbahçe’de sevindiren tablo
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

Süper Lig'de 2021-22 sezonuna etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile farklı bir sisteme (3-4-3) geçen sarı-lacivertliler, ligde ve Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazanarak tam not aldı. Galibiyetlerin yanı sıra, savaşçı futbol ve genç oyuncuların katkısı ise ayrı bir sevinç kaynağı... HJK Helsinki maçının son bölümünde 3'lü hücum hattında 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler (16) ve Fatih Yiğit Şanlıtürk (18) yer aldı. Övgüler de haklı olarak Pereira'ya yazıldı.

Süper Lig'de 2021-22 sezonuna etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile farklı bir sisteme (3-4-3) geçen sarı-lacivertliler, ligde ve Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazanarak tam not aldı. Galibiyetlerin yanı sıra, savaşçı futbol ve genç oyuncuların katkısı ise ayrı bir sevinç kaynağı... HJK Helsinki maçının son bölümünde 3'lü hücum hattında 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler (16) ve Fatih Yiğit Şanlıtürk (18) yer aldı. Övgüler de haklı olarak Pereira'ya yazıldı. Fatih 90+2'de 4. golü attı. Muhammed de ligde Gençlerbirliği karşısında attığı golle galibiyeti getirmiş, Arda ise Antalyaspor karşısında Zajc'ın golünün asistini gerçekleştirmişti. Taraftarlar, 'Özlediğimiz Fenerbahçe' dedikleri bu tablonun bozulmadan devam etmesini istiyor.
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