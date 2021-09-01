Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık! Mauricio Lemos Belçika'nın Beerschot takımına kiralandı

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Son olarak Mbwana Samatta, Diego Perotti ve Zanka ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, kadroda düşünülmeyen bir başka isim olan Mauricio Lemos'un da takımdan ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe transferde harekete geçti. Sarı lacivertliler bir yandan takıma yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürürken, diğer gündem ise ayrılıklar. Kadroda düşünülmeyen oyuncular ile bir bir yollarını ayıran Kanarya'da, son olarak Mbwana Samatta, Diego Perotti ve Zanka gönderilmişti. Sarı lacivertlilerde bir diğer ayrılık ise Mauricio Lemos oldu. Uruguaylı stoper, kiralık olarak Belçika ekiplerinden Beerschot'ın yolunu tuttu.

İŞTE F.BAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika'nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz."

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