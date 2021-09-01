01 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Mbwana Samatta Royal Antwerp'e kiralandı | Son dakika transfer haberleri...

F.Bahçe ayrılığı duyurdu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 Giriş Tarihi: 01.09.2021

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı Belçika’nın Royal Antwerp takımına 1 sezonluğuna kiralandı. Royal Antwerp’in sezon sonunda Samatta’nın bonservisini satın alma opsiyonu da bulunuyor. Son dakika spor haberleri...

Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımda düşünmediği Mbwana Samatta, resmen Belçika ekibi Royal Antwerp'e tranfer oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tanzanyalı golcünün Antwerp'e 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

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