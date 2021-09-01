Fenerbahçe'nin yeni transferlerini UEFA Avrupa Ligi'nde oynatabilmesi için ise 2 Eylül'de UEFA'ya sunacağı kadro listesine yetiştirmesi gerekiyor. Başkan Ali Koç transferleri bu tarihe kadar yetiştirmeye çalıştıklarını, yetişmeyen isimleri ise Türkiye için transfer döneminin bitişi olan 8 Eylül'e kadar noktalayacaklarını ifade etti.