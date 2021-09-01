01 Eylül 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Vitor Pereira orta sahaya 'Yeni Atiba'yı istedi...

Fenerbahçe transferde adeta vites arttırdı. Sarı lacivertliler hücum hattını Diego Rossi ile güçlendirerek büyük ses getirdi. Kanarya, transfer döneminin son günlerine girilirken orta saha, kanat ve forvet bölgelerine takviye yapmayı hedefliyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporları ve talimatları doğrultusunda transferde hareket eden yönetim, 'Yeni Atiba' olarak da görülen Kanadalı oyuncu için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (Fb haberleri)

Giriş Tarihi: 01.09.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 12:08
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Vitor Pereira orta sahaya yeni Atiba’yı istedi...

Fenerbahçe transferde sıcak saatler geçiriyor. Sarı lacivertliler, kadrosuna önemli isimleri takviye ederek hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da hedeflerine ulaşmak istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Vitor Pereira orta sahaya yeni Atiba’yı istedi...

Fenerbahçe'nin yeni transferlerini UEFA Avrupa Ligi'nde oynatabilmesi için ise 2 Eylül'de UEFA'ya sunacağı kadro listesine yetiştirmesi gerekiyor. Başkan Ali Koç transferleri bu tarihe kadar yetiştirmeye çalıştıklarını, yetişmeyen isimleri ise Türkiye için transfer döneminin bitişi olan 8 Eylül'e kadar noktalayacaklarını ifade etti.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Vitor Pereira orta sahaya yeni Atiba’yı istedi...

AYRILIKLAR PEŞ PEŞE GELDİ!

Fenerbahçe'de gündemin bir diğer maddesi ise takımdan ayrılacak isimler. Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği oyuncuları yönetime sunmasının ardından bu isimlerin takımdan ayrılması için harekete geçildi.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Vitor Pereira orta sahaya yeni Atiba’yı istedi...

SAMATTA VE ZANKA ANTWERP'TE!

Kadroda düşünülmeyen ve Vitor Pereira'nın planları arasında olmayan Mbwana Samatta ile Zanka, Belçika ekibi Antwerp'in yolunu tuttu. Samatta satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak gönderilirken, Zanka'nın ise sözleşmesi feshedildi ve Belçika ekibiyle görüşmek için masaya oturdu. Öte yandan Diego Perotti'nin sözleşmesi feshedilirken, Mauricio Lemos ise Beerschot'a kiralandı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Vitor Pereira orta sahaya yeni Atiba’yı istedi...

Bu 4 futbolcunun haricinde sarı lacivertliler, Nabil Dirar, Sinan Gümüş, Murat Sağlam, Caner Erkin ve Steven Caulker ile yollarını ayırmayı planlıyor.

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