01 Eylül 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Salomon Rondon Everton'a transfer oldu!

F.Bahçe’ye o isimden kötü haber! Yeni takımı belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 Giriş Tarihi: 01.09.2021

Fenerbahçe'de forvet arayışları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin bir süredir gündeminde olan Salomon Rondon'un yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'e iyi bir giriş yaparak 3 maçını da kazanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor...

Sarı lacivertliler, gündeminde olan Alexander Sörloth'un İspanyol kulübü Real Sociedad'a transfer olması üzerine Salomon Rondon'u gündemine almıştı.

Kanarya'nın Sörloth'un yerine transfer etmek istediği Salomon Rondon, Premier Lig ekibi Everton'a transfer oldu.

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