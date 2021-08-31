Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Daryl Dike bombası! Menajerine şartları soruldu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala forvet takviyesi için kolları sıvayan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin MLS ekibi Orlando City forması giyen ABD'li forvet Daryl Dike'ı gündemine aldığı ve 21 yaşındaki golcünün menajerine şartlarını sorduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
UEFA'ya 2 Eylül'e kadar yeni futbolcu listesini vermek zorunda olan Fenerbahçe, transferde artık son düzlüğe girdi. Golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin gündemine ise yeni bir isim geldi. Yönetimin, ABD'de Orlando City forması giyen Daryl Dike için bilgi aldığı iddia edildi. Son dönemdeki performansıyla ABD Milli Takımı'nın da kadrosuna giren 21 yaşındaki golcü futbolcu için kulübü 10 milyon euro talep ediyor.
KRİTİK HAFTA
Geçtiğimiz sezon İngiltere Championship takımlarından Barnsley'de kiralık olarak forma giyen Dike, 19 lig maçında 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu sezon Orlando City forması ile MLS'de 5 karşılaşmaya çıkan Daryl Dike, sahada kaldığı 295 dakikada 2 kez gol sevinci yaşadı... Başkan Ali Koç'un forvet bölgesi için kimseye açıklamadığı birkaç oyuncu için daha temasları sürdürdüğü ve bu hafta içinde bir golcüyü İstanbul'a getireceği konuşuluyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Nijerya asıllı olan Daryl Dike'ın iki farklı dönemde Fenerbahçe forması giyen Emmanuel Emenike'nin kuzeni olduğu öğrenildi. Emenike'nin halasının oğlu olan Dike için dün sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.
Profesyonel kariyerinde Orlando City ve Barnsley ile 49 resmi maça çıkan Dike, bu karşılaşmalarda 22 gole direkt katkı sağladı. 19 kez ağları sarsan ABD'li forvet, 3 de asist yaptı.
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