KRİTİK HAFTA

Geçtiğimiz sezon İngiltere Championship takımlarından Barnsley'de kiralık olarak forma giyen Dike, 19 lig maçında 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu sezon Orlando City forması ile MLS'de 5 karşılaşmaya çıkan Daryl Dike, sahada kaldığı 295 dakikada 2 kez gol sevinci yaşadı... Başkan Ali Koç'un forvet bölgesi için kimseye açıklamadığı birkaç oyuncu için daha temasları sürdürdüğü ve bu hafta içinde bir golcüyü İstanbul'a getireceği konuşuluyor.