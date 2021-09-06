06 Eylül 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık! Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

F.Bahçe’de ayrılık! Yeni takımı belli oldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.09.2021

Transfer döneminin son günlerini hareketli geçiren Fenerbahçe'de, bir ayrılık daha yaşandı. Sarı lacivertliler, daha önce kadro dışı da bırakılan Caner Erkin ile yolların ayrıldığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün yolunu tuttu.

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