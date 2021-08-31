Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen oyunculardan Zanka, Belçika ekibi Antwerp'in yolunu tutuyor. Daha önceden Frey'i transfer eden Antwerp, Fenerbahçe'den Mbwana Samatta'yı da istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçeli futbolcu Zanka'ya Belçika ekiplerinden Royal Antwerp'in teklifte bulunduğu, sağlık kontrollerinin ardından ise resmi sözleşmelerin imzalanacağı belirtildi.

Süper Lig'in 2021-22 sezonunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılıklar da sürüyor. Son olarak 2 oyuncu ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler için Belçika basınında çıkan haberlere göre Zanka'ya Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Royal Antwerp'in teklifte bulunduğu ifade edildi.

TEKLİF BELLİ OLDU

Michael Frey'in ardından Zanka'yı da kadrosuna katmak isteyen Belçika ekibinin pazarlık halinde olduğu ifade edildi. Royal Antwerp'in Zanka'ya 1 milyon Euro bonservis bedeli ödemek istediği belirtildi.

Sarı-Lacivertliler, oyuncuyu elden çıkarıp transfer edilecek isimler için kontenjan açmayı ve gelir elde etmeyi planlıyor.

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