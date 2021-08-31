Son dakika spor haberi: Fenerbahçe M'Baye Niang transferini bitiriyor!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren ve adı Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı milli oyuncu Halil Dervişoğlu ile anılan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Fransa'da buldu. Sarı-lacivertliler, Rennes forması giyen Senegalli golcü M'Baye Niang'ın transferinde sona yaklaştı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Forvet hattını güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, uzun süredir gizli yürüttüğü transfer çalışmasında sona yaklaştı. Son olarak Rennes forması giyen M'Baye Niang'ın Fenerbahçe'nin yeni santrforu olması an meselesi. Daha önce Milan, Torino, Ahli ve Rennes formaları giyen 26 yaşındaki M'Baye Niang'ın mevkii santrfor ancak forvet hattında sağ ve sol kanatta da etkili oluyor. Fenerbahçe Kulübü resmi tekliflerini iletirken kiralık veya satın alma seçeneklerinde iki ihtimale de hazırlıklı. Sarı-lacivertliler bu transferi sonlardımaya çalışırken imzaların çok yakın olduğu öğrenildi.

MBAYE NIANG KİMDİR?



19 Aralık 1994'te Fransa'da dünyaya gelen Senegal uyruklu golcü futbolcu, santrfor ile beraber kanat pozisyonunda da görev alabiliyor. Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabilen Niang, atletik vicüdü sayesinde rakip defans oyuncularına zor anlar yaşatabiliyor. Daha önce Caen, Milan, Montpellier, Watford, Torino ve Al Ahli'de forma giyen Niang, son olarak Fransa'nın Rennes kulübünün formasını terletiyordu. Niang'ın transfermarkt değeri 4.5 milyon euro. Öte yandan golcü futbolcu, kariyeri boyunca 288 resmi müsabakada rol alırken 63 gol 31 asist üretmişti.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ