31 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Mbwana Samatta ile yollarını ayırıyor! İşte Tanzanyalı oyuncunun yeni takımı...

Transferle ayrılık! Samatta F.Bahçe’nin rakibine gidiyor
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 Giriş Tarihi: 31.08.2021

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Mbwana Samatta ile yollar ayrılıyor. Sarı lacivertliler, Tanzanyalı oyuncuyu Belçika ekibi Antwerp'e transfer oluyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Mbwana Samatta takımdan ayrılıyor. Tanzanyalı futbolcu, Belçika ekiplerinden Antwerp'e transfer oluyor. Antwerp aynı zamanda sarı lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi gruplarında da rakibi.

SOSYAL MEDYADAN FLAŞ HAREKET!

Mbwana Samatta, resmi sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe ibaresini kaldırdı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte Anwerp'in teklif ettiği rakam...

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Belçika kulübü Mbwana Samatta için sarı lacivertlilere 4 milyon Euro teklif etti.

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