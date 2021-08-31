31 Ağustos 2021, Salı
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Mbwana Samatta ile yollarını ayırıyor! İşte Tanzanyalı oyuncunun yeni takımı...
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Mbwana Samatta ile yollar ayrılıyor. Sarı lacivertliler, Tanzanyalı oyuncuyu Belçika ekibi Antwerp'e transfer oluyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Mbwana Samatta takımdan ayrılıyor. Tanzanyalı futbolcu, Belçika ekiplerinden Antwerp'e transfer oluyor. Antwerp aynı zamanda sarı lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi gruplarında da rakibi.
SOSYAL MEDYADAN FLAŞ HAREKET!
Mbwana Samatta, resmi sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe ibaresini kaldırdı.
BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU
Belçika kulübü Mbwana Samatta için sarı lacivertlilere 4 milyon Euro teklif etti.
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