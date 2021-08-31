31 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi İstanbul'da!

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FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 Giriş Tarihi: 31.08.2021

Fenerbahçe'nin MLS ekiplerinden Los Angeles FC'den kadrosuna kattığı Diego Rossi, İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe transferde hareketli günler geçiriyor. Uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, aradığı futbolcuyu MLS'te buldu. Los Angeles FC forması giyen Diego Rossi, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Uruguaylı futbolcu İstanbul'a geldi.

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