Fenerbahçe'de, hafta sonu oynanacak olan Sivasspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira'nın, bu karşılaşmada forvet bölgesinde kime şans vereceği merak konusu. Portekizli teknik adamın yeni transferlerden Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Kalesinde henüz gol görmeyen ve 3 maçını da kazanan sarı lacivertliler, seriyi devam ettirmek istiyor.

VALENCIA SİVASSPOR MAÇINDA YOK

Son dönemlerde maçlarda gösterdiği performansı ve etkileyici golleri ile adından söz ettiren Ekvatorlu futbolcu Valencia, 2022 Dünya Kupası Elemeleri sonrası yorgun olabileceği için Sivasspor karşılaşmasında yer almayabilir.

BERISHA AYAĞININ TOZUYLA 11'E

Fanatik'in haberine göre; Valencia'nın yerine ise kuvvetli, uzun boylu Berisha pazar günkü Sivasspor maçında sahada olacak. Son vuruşlardaki ustalığı da Berisha'nın ayağının tozuyla ilk 11'de olmasına neden olacak.

PEREIRA: "SANA GÜVENİYORUM"

Berisha ile özel görüşen Pereira, "Kaliteni bildiğim için transfer edildin. Sana güveniyorum." dedi. İdmanlarda 23 yaşındaki Kosovalı futbolcu ile yakından ilgilenen Pereira, ortaların gole çevrilmesiyle mutlu oldu.

"GOLLE BAŞLAYACAĞIM"

Geçen sezon Salzburg formasıyla 42 maça çıkan, 2 gol atıp 14 asist gerçekleştiren Berisha, "Türkiye kariyerime golle başlayacağım. Buna inanıyorum." diyerek hocasına gol sözü verdi.

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