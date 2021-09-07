07 Eylül 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den sol beke dünya yıldızı! Marcelo... | Son dakika spor haberleri

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'e ve Avrupa'ya çok iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de gözler sol kanat bölgesine yapılacak takviye'ye çevrildi. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda dünya yıldızı Marcelo'yu listesine ekledi. İspanyol ekibi Real Madrid ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de bu bölge için başka alternatiflerde bulunuyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe’den sol beke dünya yıldızı! Marcelo... | Son dakika spor haberleri
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.09.2021

Yaz transfer sezonunun son günlerini çok hareketli geçiren Fenerbahçe sol bek transferi için de ciddi bir mesai harcıyor. Sarı-Lacivertliler, sol bek transferi için mesai harcarken gelen bir haber camia içinde büyük bir heyecana neden oldu. Takvim'in haberine göre bu heyecanın nedeni ise Brezilyalı yaldız Marcelo oldu.

Fenerbahçe’den sol beke dünya yıldızı! Marcelo... | Son dakika spor haberleri

FENERBAHÇE HER KOLDAN TEMASTA

Sarı-lacivertli kurmaylar Real Madrid'den ayrılması gündeme gelen 33 yaşındaki Marcelo için İspanyol kulübüne ve oyuncunun menajerine teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe’den sol beke dünya yıldızı! Marcelo... | Son dakika spor haberleri

EN KISA SÜREDE CEVAP GELECEK

Real Madrid yönetiminin Fenerbahçe'nin bu teklifini değerlendirmeye aldığı ve en kısa sürede dönüş yapacakları öğrenildi. Olumlu cevap gelirse transfer sezonu bir dünya starı ile tamamlanacak.

Fenerbahçe’den sol beke dünya yıldızı! Marcelo... | Son dakika spor haberleri

BAŞKA OYUNCULARLA DA GÖRÜŞÜLÜYOR

Fenerbahçe yönetimi daha önce temas kurduğu sol bek adaylarıyla olan temaslarını da devam ettiyor. Bugün ya da yarın Fenerbahçe'nin yeni sol beki kesinlik kazanmış olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe’ye bir Alman daha! Sağ kanat Dortmund’dan gelecek F.Bahçe'ye bir Alman daha! Sağ kanat Dortmund'dan gelecek
Mesut Özil 3 yıl Fenerbahçe’de Mesut Özil 3 yıl Fenerbahçe'de
F.Bahçe’den sürpriz sol bek hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz sol bek hamlesi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör