Fenerbahçe'den sol beke dünya yıldızı! Marcelo... | Son dakika spor haberleri
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'e ve Avrupa'ya çok iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de gözler sol kanat bölgesine yapılacak takviye'ye çevrildi. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda dünya yıldızı Marcelo'yu listesine ekledi. İspanyol ekibi Real Madrid ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de bu bölge için başka alternatiflerde bulunuyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Yaz transfer sezonunun son günlerini çok hareketli geçiren Fenerbahçe sol bek transferi için de ciddi bir mesai harcıyor. Sarı-Lacivertliler, sol bek transferi için mesai harcarken gelen bir haber camia içinde büyük bir heyecana neden oldu. Takvim'in haberine göre bu heyecanın nedeni ise Brezilyalı yaldız Marcelo oldu.
FENERBAHÇE HER KOLDAN TEMASTA
Sarı-lacivertli kurmaylar Real Madrid'den ayrılması gündeme gelen 33 yaşındaki Marcelo için İspanyol kulübüne ve oyuncunun menajerine teklifte bulunduğu ortaya çıktı.
EN KISA SÜREDE CEVAP GELECEK
Real Madrid yönetiminin Fenerbahçe'nin bu teklifini değerlendirmeye aldığı ve en kısa sürede dönüş yapacakları öğrenildi. Olumlu cevap gelirse transfer sezonu bir dünya starı ile tamamlanacak.
BAŞKA OYUNCULARLA DA GÖRÜŞÜLÜYOR
Fenerbahçe yönetimi daha önce temas kurduğu sol bek adaylarıyla olan temaslarını da devam ettiyor. Bugün ya da yarın Fenerbahçe'nin yeni sol beki kesinlik kazanmış olacak.
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