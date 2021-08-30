Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Hidemasa Morita İstanbul'a geliyor! İşte geliş saati...
Fenerbahçe bir transferi daha açıklamaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler orta saha bölgesi için Hidemasa Morita ile anlaşma sağladı. Japon yıldız resmi imzayı atmak için İstanbul'a geliyor. İşte Hidemasa Morita'nın İstanbul'a geliş tarihi... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Transferde rakiplerine göre geride kalan ve çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yeni bombayı patlatıyor. Sarı-lacivertli kulüp, Portekiz ekibi Santa Clara'da forma giyen Hidemasa Morita ve kulübü ile prensipte anlaşma sağladı. Ön libero pozisyonunda forma giyen Japon futbolcunun bir pürüz çıkmaması halinde bugün saat 18.00 sıralarında İstanbul'a geleceği ifade edildi.
26 yaşındaki Morita ile sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalanması bekleniyor. Portekiz Ligi'nin en çok koşan, en çok top kazanan ve top çalan isimleri arasında yer alan Japon orta saha, dinamik yapısı, topla hızlı hücuma çıkışları dikkat çekiyor. Son dönemdeki performansıyla Japonya milli takımına davet edilen yıldız futbolcu, Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın ısrarcı olduğu isimlerin başında geliyordu. 1.77 boyundaki, bu sezon Santa Clara'da 2'si lig, 6'sı Avrupa Kupası olmak üzere 8 maçta 1 gol kaydetti.
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