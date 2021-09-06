06 Eylül 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin Fatih Karagümrük'te!

Caner Erkin’in yeni takımı belli oldu! İstanbul’da kaldı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 Giriş Tarihi: 06.09.2021

Teknik direktör Vitor Pereira'nın gelmesinin ardından Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu. Deneyimli sol bek oyuncusu, bir başka İstanbul takımı Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı. | Son dakika transfer haberleri

Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'tan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin, takımın en çok asist yapan futbolcusu olmuştu. Bu sezon takımın başına Vitor Pereira'yı getiren sarı lacivertlilerde, Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakılmıştı.

Çalışmalarını takımdan ayrı şekilde sürdüren milli futbolcunun yeni takımı da belli oldu. Uzun süre Çaykur Rizespor ile görüşen Caner Erkin, İstanbul'da kaldı ve Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı.

Crespo'yu böyle değerlendirdi: F.Bahçe'nin çok ihtiyacı vardı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Crespo’yu böyle değerlendirdi: F.Bahçe’nin çok ihtiyacı vardı Crespo'yu böyle değerlendirdi: F.Bahçe'nin çok ihtiyacı vardı
Marcelo bombası! Girişimler başladı Marcelo bombası! Girişimler başladı
Kanarya’nın ’Keskin nişancısı’ Crespo! İşte dikkat çeken o istatistik... Kanarya'nın 'Keskin nişancısı' Crespo! İşte dikkat çeken o istatistik...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör