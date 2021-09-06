Teknik direktör Vitor Pereira'nın gelmesinin ardından Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu. Deneyimli sol bek oyuncusu, bir başka İstanbul takımı Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı. | Son dakika transfer haberleri

Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'tan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin, takımın en çok asist yapan futbolcusu olmuştu. Bu sezon takımın başına Vitor Pereira'yı getiren sarı lacivertlilerde, Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakılmıştı.

Çalışmalarını takımdan ayrı şekilde sürdüren milli futbolcunun yeni takımı da belli oldu. Uzun süre Çaykur Rizespor ile görüşen Caner Erkin, İstanbul'da kaldı ve Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı.

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