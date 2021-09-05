05 Eylül 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Max Meyer'den Fenerbahçe itirafı! "3-4 yıl önce..."

Max Meyer’den F.Bahçe itirafı! 3-4 yıl önce...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.09.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Meyer, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarını sorularını yanıtladı. 3-4 yıl önce eski Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile konuştuğunu belirten Alman oyuncu, "Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu anlattı. Burada olduğum için mutluyum." dedi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde sözleşme imzaladığı Alman orta saha oyuncusu Max Meyer, basın toplantısı düzenledi. Meyer'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"FENERBAHÇE'DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

"Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Büyük bir kulüpteyim. Tesisler ve sahada harika. Fenerbahçe adına oynamak için sabırsızlanıyorum. Sezon öncesi kampı geçirmedim ama bireysel olarak çok çalıştım. İyi durumdayım. Takımı tanımalı ve onlarla çalışmalıyım. Gelecek için sabırsızlanıyorum."

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPMAK İSTİYORUM"

"Büyük bir kulüpteyim ve her şeyimle buradayım. Takım iyi, teknik direktörümüz iyi. İdmanlar sert ve yoğun geçiyor. Bunu severim. Şampiyonluk için ben de elimden geleni yapmak istiyorum. Topa sahip oynuyoruz, bu da beni besleyecek. Umarım başarılı bir yıl olur."

"SADECE FENERBAHÇE'Yİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Sadece Fenerbahçe'yi düşünüyorum. 1-2 yıl sonrasını düşündüğümü söyleyemem. Fenerbahçe'de formayı almak için çok çalışacağım. 6 numara boştu, ben daha önce 7 numara giyiyordum ancak 7 numara dolu olduğu için 6 numarayı tercih ettim."

"HASAN ALİ KALDIRIM İLE 3-4 YIL ÖNCE KONUŞTUM"

"Hasan Ali Kaldırım ile 3-4 yıl önce konuştum. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu anlattı. Burada olduğum için mutluyum."

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