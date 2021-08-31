Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı Diego Rossi'nin geliş saati belli oldu
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Diego Rossi ile prensipte anlaşmaya vardı. Uruguaylı futbolcu 31 Ağustos saat 14.00'de İstanbul'da olacak.
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Diego Rossi ismi gelmişti. Asıl mevkisi sol kanat olan ancak santrfor bölgesinde de görev yapabilen Rossi, saat 14.00'te İstanbul'a gelecek.
Los Angeles FC forması giyen Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.
DIEGO ROSSI KİMDİR?
5 Mart 1998'de Uruguay'da dünyaya gelen Diego Rossi, 1.70 boyunda ve kanat forvet olarak görev yapıyor. Oyuncu, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor. Kariyerine Penarol'de başlayan Diego Rossi, 2017-18 sezonunda 2.5 milyon euro bedelle Los Angeles FC'ye transfer olmuştu. Diego Rossi, bu sezon toplamda 19 müsabakada forma giyerken 6 gol 1 asist üretti.
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