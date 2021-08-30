30 Ağustos 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor...

Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 30.08.2021

Süper Lig'de geride kalan 3 haftanın ardından Fenerbahçe ve Trabzonspor üçte üç yaparak zirveyi paylaşıyor. Beşiktaş ve Galatasaray ise 7 puanla ezeli rakiplerini takiplerini sürdürüyor.Bu sonuçların ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte 2021-2022 sezonun şampiyonluk favorisi ve detayları...

İddaa risk yönetimi, Süper Lig'in 3. haftasının sonlanmasının ardından şampiyonluğun favorisini belirledi.

Şampiyonluk adaylarının 3. hafta itibarıyla maç sonuçları şu şekilde oldu;

Beşiktaş 1-0 Karagümrük
Kasımpaşa 2-2 Galatasaray
Giresunspor 0-1 Trabzonspor
Altay 0-2 Fenerbahçe

FAVORİ HANGİ TAKIM?
Bir önceki favori adaylarının oranları şu şekilde olmuştu;

Fenerbahçe - 2.95
Beşiktaş - 3.10
Galatasaray - 3.40
Trabzonspor - 3.75

İŞTE YENİ ORANLAR

Fenerbahçe - 2.90
Beşiktaş - 3.00
Galatasaray - 3.55
Trabzonspor - 3.55

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