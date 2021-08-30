30 Ağustos 2021, Pazartesi
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Beşiktaş 1-0 Karagümrük
FAVORİ HANGİ TAKIM?
Fenerbahçe - 2.95
İŞTE YENİ ORANLAR
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor...
Süper Lig'de geride kalan 3 haftanın ardından Fenerbahçe ve Trabzonspor üçte üç yaparak zirveyi paylaşıyor. Beşiktaş ve Galatasaray ise 7 puanla ezeli rakiplerini takiplerini sürdürüyor.Bu sonuçların ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte 2021-2022 sezonun şampiyonluk favorisi ve detayları...
İddaa risk yönetimi, Süper Lig'in 3. haftasının sonlanmasının ardından şampiyonluğun favorisini belirledi.
Şampiyonluk adaylarının 3. hafta itibarıyla maç sonuçları şu şekilde oldu;
Beşiktaş 1-0 Karagümrük
Kasımpaşa 2-2 Galatasaray
Giresunspor 0-1 Trabzonspor
Altay 0-2 Fenerbahçe
FAVORİ HANGİ TAKIM?
Bir önceki favori adaylarının oranları şu şekilde olmuştu;
Fenerbahçe - 2.95
Beşiktaş - 3.10
Galatasaray - 3.40
Trabzonspor - 3.75
İŞTE YENİ ORANLAR
Fenerbahçe - 2.90
Beşiktaş - 3.00
Galatasaray - 3.55
Trabzonspor - 3.55
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