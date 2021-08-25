Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Venezuelalı golcü! Hedefte Salomon Rondon var
Fenerbahçe'de golcü arayışları devam ediyor. Takımdaki forvetlerden Serdar Dursun'un sakatlığı ve Mbwana Samatta'nın etkisiz performansı sonucunda sarı lacivertliler, kadrosunu bir yıldız golcüyle güçlendirmek istiyor. Bu kapsamda uzun süredir çalışmalarını sürdüren yönetim, Venezuelalı forvet Salomon Rondon için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de zaman daraldıkça santrfor için harcanan mesai de artıyor. Sarı-Lacivertli kulübün gündeminde olan Alexander Sörloth'un İspanyol kulübü Real Sociedad ile büyük oranla anlaşma sağlaması üzerine Fenerbahçeli kurmaylar önemli bir isim için daha harekete geçti. Bu isim Salomon Rondon.
GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ
Takvim'in haberine göre; Çin ekibi Dalian Professional ile olan sözleşmesi aralık ayının sonunda bitecek olan Rondon için Fenerbahçe hem menajeri hem de kulübü ile temasa geçti. Görüşmelerin olumlu geçtiği kaydedildi.
GÜÇLÜ FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Daha önce ismi Beşiktaş ile birlikte anılan Rondon da tıpkı Sörloth gibi fizikli bir oyuncu pivot santrfor olarak görev yapıyor. 31 yaşındaki Venezuellalı golcünün piyasa değeri ise 5 milyon Euro civarında.
PREMIER LİG TECRÜBESİ VAR
Daha önce Rusya'da Zenit, Premier Lig'de de West Bromwich ve Newcastle United formaları giyen Rondon için West Bromwich kulübü 2019'da 18.3 milyon Euro bonservis ödemişti.
63 KEZ MİLLİ OLDU
63 kez Venezuella Milli Takım forması giyen Rondon bu maçlarda 31 gol attı.
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