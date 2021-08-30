Fenerbahçe'den Diego Rossi hamlesi! Son dakika transfer haberleri
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Diego Rossi hamlesi geldi. Sarı-lacivertliler genç oyuncuyu kiralamak için harekete geçti. | Son dakika transfer haberleri
Yaz transfer sezonunu sessiz geçiren Fenerbahçe, 2 Eylül'de UEFA'ya vereceği futbolcu listesi öncesi çalışmalarını hızlandırdı.
A Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, Amerika MLS Ligi takımlarından Los Angeles FC'de forma giyen Diego Rossi için kiralama teklifinde bulundu.
İSTANBUL'A GETİRİLMEK İSTENİYOR
Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, yıldız ismi Salı akşamı İstanbul'a getirmek istediği kaydedildi.
DIEGO ROSSİ KİMDİR?
5 Mart 1998'de Uruguay'da dünyaya gelen Diego Rossi, 1.70 boyunda ve kanat forvet olarak görev yapıyor. Oyuncu, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor.
Kariyerine Penarol'de başlayan Diego Rossi, 2017-18 sezonunda 2.5 milyon euro bedelle Los Angeles FC'ye transfer olmuştu.
Diego Rossi, bu sezon toplamda 19 müsabakada forma giyerken 6 gol 1 asist üretti.
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