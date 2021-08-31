31 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Zanka'nın Royal Antwerp'e transferi iptal oldu! İşte sebebi

Zanka’nın transferi iptal oldu! İşte sebebi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.08.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve Royal Antwerp'e kiralık olarak transferi için anlaşma sağladığı öne sürülen Zanka'nın Belçika ekibine transferi iptal oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın takımda düşünmediği ve Royal Antwerp'e kiralanacağı konuşuan Zanka ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Tecrübeli oyuncunun Belçika ekibine transferi için sağlık kontrolünde geçeceği öne sürülürken, Zanka'nın Antwerp'e transferi iptal oldu.

Sabah'ın haberine göre; Royal Antwerp'in son transferinden sonra stoper takviyesi yapmama kararı aldığı ve bu nedenle Zanka transferinden vazgeçtiği öğrenildi.

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