Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında perşembe günü Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'ye konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. (FB spor haberi)

Maçın oynanacağı Bolt Arena'da gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, saat ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmanın ardından kamp yapacağı otele geçen kafile, maç saatini beklemeye başladı.



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