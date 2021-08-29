29 Ağustos 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transferini Portekiz basını duyurdu! Hedefte Stephen Eustaquio var...

Portekiz basını transferi duyurdu! F.Bahçe...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 Giriş Tarihi: 29.08.2021

Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı lacivertliler yaz transfer döneminin son günlerinde takviyeleri peş peşe yapmayı planlıyor. Bir çok yıldız isimle adı geçen Kanarya için, Portekiz basınından flaş bir iddia geldi. Record, sarı-lacivertlilerin Paços Ferreira forması giyen Stephen Eustaquio'yu kadrosuna katabileceğini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe, sürpriz bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Paços Ferreira forması giyen bu akşam Portimonense ile oynanacak maçta son kez takımıyla sahaya çıkacak.

Haberde, oyuncunun birçok kulüp tarafından takip edildiği ancak yeni adresinin Fenerbahçe olabileceğine vurgu yapıldı. Anlaşmanın önümüzdeki saatlerde tamamlanabileceği dile getirildi.

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STEPHEN EUSTAQUIO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Stephen Eustaquio, 21 Aralık 1996 tarihinde Kanada'da dünyaya geldi. Portekiz pasaportu da bulunan ancak Kanada Milli Takımı adına ter döken Eustaquio, kariyerine Leiria'da başladı. Sırasıyla Nazarenos, Torreense, Leixoes, Chaves, Cruz Azul ve Paços Ferreira formaları giyen Stephen Eustaquio, 1.77 cm boyunda ve ön libero mevkisinde oynuyor. 24 yaşındaki yıldız isim, Kanada Milli Takımı'nda Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson ile de birlikte forma giyiyor.

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