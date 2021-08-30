Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Altay ile kozlarını paylaştı. Mücadele 2-0'lık Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın bir bölümünde Vitor Pereira, oyuncularına taktik için özel bir kağıt gönderdi ve o anlar çok konuşuldu. İşte ayrıntılar... | Son dakiak Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Altay ile karşı karşıya geldi. Mücadele sarı lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Müsabakanın bir bölümünde Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, oyuncularına taktik için özel bir kağıt gönderdi.

İşte o çok konuşulan anlar;

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