29 Ağustos 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Bombalar peş peşe patlayacak...

Fenerbahçe yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile sezona iyi bir başlangıç yaptı. Portekizli teknik adam takımdaki bir çok oyuncunun formunu yükseltmeyi başarırken bir yandan yönetime takviye istediği bölgeleri de iletti. Yaz transfer döneminde sessizliğini koruyan Kanarya, transferin son günlerinde bombaları peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. İşte sarı lacivertlilerin gündemindeki yıldızlar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 29.08.2021 15:06 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 15:16
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Bombalar peş peşe patlayacak...

Fenerbahçe'de yeni sezondaki en büyük beklenti şampiyonluk. Süper Lig'i lider tamamlamak isteyen sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de Vitor Pereira ile yarım kalan işi tamamlamak istiyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Bombalar peş peşe patlayacak...

Avrupa'da nispeten kolay bir grup çeken Fenerbahçe, bu grubu geçerek adını turnuvanın başarılı takımlarının arasına yazdırmak istiyor. Öte yandan Süper Lig'de ise Portekizli hoca için şampiyonluktan aşağısı başarı sayılmayacak.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Bombalar peş peşe patlayacak...

TAKIM DA BİLİNCİNDE

Fenerbahçe'de oyuncular yeni teknik direktörlerine çabuk ısındı. Pereira ile mutlu sona ulaşabileceklerine inanan futbolcuların ise şampiyonluğa inancı tam.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Bombalar peş peşe patlayacak...

TRANSFERDE GAZA BASILDI

Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek için kadrosuna birçok yıldızı katmak için yoğun mesai harcıyor. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler...

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Bombalar peş peşe patlayacak...

MORITA TAMAM

Vitor Pereira'nın talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, Japon oyuncu Hidemasa Morita transferinde mutlu sona ulaştı. 26 yaşındaki futbolcu 30 Ağustos Pazartesi günü saat 17.25'te İstanbul'da olacak.

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