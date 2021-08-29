Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Bombalar peş peşe patlayacak...

Fenerbahçe yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile sezona iyi bir başlangıç yaptı. Portekizli teknik adam takımdaki bir çok oyuncunun formunu yükseltmeyi başarırken bir yandan yönetime takviye istediği bölgeleri de iletti. Yaz transfer döneminde sessizliğini koruyan Kanarya, transferin son günlerinde bombaları peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. İşte sarı lacivertlilerin gündemindeki yıldızlar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)