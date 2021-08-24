Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı!
Süper Lig'de ilk 2 haftada Adana Demirspor ve Antalyaspor'u mağlup ederek 2'de 2 yapan Fenerbahçe'de, bu başarının en büyük pay sahiplerinden birisi Vitor Pereira. Portekizli teknik adam önderliğinde Kanarya, 2009/10'dan bu yana ilk kez ligde çıktığı ilk iki maçı gol yemeden kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de bahar havası... Süper Lig'de Antalya'yı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan camiada büyük sevinç yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, 2009/10'dan bu yana ilk kez ligde çıktığı ilk iki maçı gol yemeden kazanırken, ortaya koyduğu mücadele, oyun disiplini ve kazanma arzusuyla tam not aldı. Başta forvet olmak üzere önemli eksiklerine rağmen sahada pes etmeyen, 90 dakika galibiyet için saldıran Kanarya, taraftarına 'İşte bu' dedirtti.
Başarının mimarı olarak ise Pereira gösteriliyor. İkinci kez göreve getirilen Portekizli çalıştırıcı kısa sürede 3-4-3 sistemini takıma yerleştirirken, aksayan savunmayı oturttu. Takım ruhunu geri getirdi. Helsinki ve Antalya maçlarındaki oyuncu değişiklikleriyle alkış aldı. İlk 2 haftadaki görüntü camiayı, forvet ve diğer transferlerin tamamlanması, sakatların dönmesiyle şampiyonluk özleminin bu yıl biteceği konusunda umutlandırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası