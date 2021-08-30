30 Ağustos 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira Altay maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

Pereira: Taraftarlarımız futbolcularla gurur duyuyordur!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 Giriş Tarihi: 30.08.2021

Süper Lig'de 3. hafta maçında Altay ile Fenerbahçe karşı karşı geldi. Sarı lacivertliler, İzmir deplasmanından Ferdi ve Valencia'nın golleriyle 2-0 galip geldi. Mücadele sonrası Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Her şeyden önce futbolcularımı tebrik ederim. Kısa sürede, fantastik bir  takım ruhu ortaya çıkardılar. Herkes iyi oynamaya çalışıyor. Zor bir takıma karşı oynadık. Bu şekilde 2-0 kazandık ve çok mutluyum. Taraftarlarımız da eminim futbolcularla gurur duyuyordur" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Altay maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE PEREIRA'NIN SÖZLERİ:

"Her şeyden önce futbolcularımı tebrik ederim. Kısa sürede, fantastik bir takım ruhu ortaya çıkardılar. Herkes iyi oynamaya çalışıyor. Zor bir takıma karşı oynadık. Bu şekilde 2-0 kazandık ve çok mutluyum. Taraftarlarımız da eminim futbolcularla gurur duyuyordur."

Altay 0 - 2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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