Altay 0 - 2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Altay'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, İzmir'den 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Kanarya'nın golleri, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia'dan geldi. Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte ligde 3'te 3 yapmış oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, ligin yeni ekiplerinden Altay'a konuk oldu.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.
Sarı lacivertliler, İzmir ekibi karşısında 2-0 galip gelerek 3'te 3 yapmış oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR:
Maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı.
İkinci yarıda ataklarını artıran Fenerbahçe, 51. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile 1-0 öne geçti.
Kanarya, 4 dakika sonra 55'te Valencia ile farkı 2'ye çıkardı.
Maçta, sarı lacivertlilerin yeni transferlerinden Min-jae Kim, 65. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Koreli savunmacının yerine Serdar Aziz dahil oldu.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, Altay'ı 2-0 mağlup ederek 9 puana ulaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası