29 Ağustos 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Altay 0 - 2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kanarya İzmir’den 3 puanla döndü!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 Giriş Tarihi: 29.08.2021

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Altay'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, İzmir'den 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Kanarya'nın golleri, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia'dan geldi. Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte ligde 3'te 3 yapmış oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, ligin yeni ekiplerinden Altay'a konuk oldu.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Sarı lacivertliler, İzmir ekibi karşısında 2-0 galip gelerek 3'te 3 yapmış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda ataklarını artıran Fenerbahçe, 51. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile 1-0 öne geçti.

Kanarya, 4 dakika sonra 55'te Valencia ile farkı 2'ye çıkardı.

Maçta, sarı lacivertlilerin yeni transferlerinden Min-jae Kim, 65. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Koreli savunmacının yerine Serdar Aziz dahil oldu.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, Altay'ı 2-0 mağlup ederek 9 puana ulaştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Min-jae Kim Altay maçında sakatlanarak oyundan çıktı!

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