30 Ağustos 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Altay-Fenerbahçe maçına hakem Yaşar Kemal Uğurlu damga vurdu!

Altay-F.Bahçe maçına Yaşar Kemal Uğurlu damga vurdu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 Giriş Tarihi: 30.08.2021

Fenerbahçe'nin Altay'ı deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun, İzmir ekibinin oyuncu değişikliği esnasında oldukça sinirlendiği anlar dikkar çekti. İşte o anlar...

Altay ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelirken, maç içerisinde Yaşar Kemal Uğurlu'yu sinirlendiren bir an yaşandı.

Maçın 88. dakikasında Altaylı Paixao, oyuna girerken Poko, ters yönden saha kenarına çıkmak istedi.

Poko'nun hareketinin ardından Yaşar Kemal Uğurlu, oyuncuyla sert bir diyaloğa girdi.

İşte o anlar;

(Görüntü BEIN Sports'tan alınmıştır)
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