Fenerbahçe'nin Altay'ı deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun, İzmir ekibinin oyuncu değişikliği esnasında oldukça sinirlendiği anlar dikkar çekti. İşte o anlar...

Altay ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelirken, maç içerisinde Yaşar Kemal Uğurlu'yu sinirlendiren bir an yaşandı.



Maçın 88. dakikasında Altaylı Paixao, oyuna girerken Poko, ters yönden saha kenarına çıkmak istedi.



Poko'nun hareketinin ardından Yaşar Kemal Uğurlu, oyuncuyla sert bir diyaloğa girdi.

İşte o anlar;





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