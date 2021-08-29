30 Ağustos 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Min-jae Kim Altay maçında sakatlanarak oyundan çıktı!

F.Bahçe’de şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 Giriş Tarihi: 29.08.2021

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Altay ile karşılaştı. Sarı lacivertlilerde, İzmir deplasmanında şok bir sakatlık yaşandı. Yeni transferlerden Min-jae Kim, 65. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 3. haftasında Altay ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı.

Sarı lacivertli formayla ikinci maçına çıkan Kim Min Jae, sakatlanarak oyundan çıktı. Koreli futbolcu, 65. dakikada Altay'ın kullandığı köşe vuruşunda topa sıçradıktan sonra sakatlık yaşadı.

Min Jae, oyuna devam edemedi ve yerini Serdar Aziz'e bıraktı.

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