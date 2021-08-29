29 Ağustos 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Altay - Fenerbahçe maçına Ferdi Kadıoğlu damgası!
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 3. haftasında Altay deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu maça damga vurdu. Genç oyuncu, ceza sahası dışından attığı golle takımını öne geçirirken; Enner Valencia'nın attığı golün de asistini yaptı. (FB spor haberi)
Süper Lig'in 3. haftasında Altay ile Fenerbahçe, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanırken, ikinci yarında peş peşe Fenerbahçe golleri geldi.
Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, mücadelenin 51. dakikasında kendi yarattığı pozisyonu ceza sahası dışından attığı şık golle bitirirken, 55. dakikada Enner Valencia'nın attığı golün asistini yaptı.
İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yarattığı pozisyon ve gol vuruşu:
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)
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