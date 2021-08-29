29 Ağustos 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Altay Fenerbahçe maçı öncesi Mesut Özil şoku! | Son dakika spor haberleri

F.Bahçe’de Mesut Özil şoku!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 Giriş Tarihi: 29.08.2021

Fenerbahçe'de Mesut Özil kasığında ağrı hissettiği için maç kadrosunda yer almadı. | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe'de Altay maçı öncesi flaş bir sakatlık gelişmesi yaşandı.

Sarı lacivertlilerin Altay maçı kamp kadrosunda yer alan Mesut Özil, maç öncesi sakatlandı.

YEDEKLERDE DAHİ YER ALMADI
Aktarılan bilgilere göre Mesut Özil, kasığında ağrı hissetmesinden dolayı maç kadrosunda yer almadı.

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