Fenerbahçe'nin Nijeryalı kanat oyuncusu Osayi Samuel'e, İngiltere Championship ekiplerinden Fulham talip oldu. 23 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulübü 2 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Sarı lacivertliler ise Osayi'nin bonservisini 5 milyon Euro (yaklaşık 50 milyon TL) olarak belirledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

İngiltere Championship ekibi Fulham, Fenerbahçe'de forma giyen 23 yaşındaki Nijeryalı Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Osayi için 2 milyon euroluk bonservis bedeli teklifi ile Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlanan Fulham, bir yandan da Nijeryalı futbolcu ile görüşmeleri sürdürüyor.

5 MİLYON EURO

Osayi için şu ana kadar kulübe ulaşan kiralama tekliflerini geri çeviren Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcunun bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirledi.

Osayi, geçtiğimiz sezonun devre arasında 500 bin Euro bonservis bedeliyle QPR'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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