Süper Lig'in 3. haftasında Altay ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Lige 2'de 2 ile başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki'yi iki maçta da yenerek gruplara kalan sarı-lacivertliler, İzmir ekibini devirerek milli araya moralli girmek istiyor. Uzun bir sürenin ardından yükseldiği Süper Lig'de bomba gibi bir giriş yapan ve 2 maçtan 6 puan çıkaran Altay ise taraftarı önünde rakibini mağlup ederek 3'te 3 yapmak istiyor. Peki, Altay - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Altay - Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. hatfasında İzmir'de Altay ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde Helsinki'yi gol yağmuruna tutmasının ardından bu performansı Altay maçında da devam ettirmek istiyor.

Bugün Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde oynadığı 2 karşılaşmadan 6 puan çıkaran, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maçını da kazanarak gruplara kalan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini ligin yeni temsilcisi Altay karşısında da sürdürmek istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

ALTAY: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Thiam, Rodriguez, Pinares, Bamba

FENERBAHÇE: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Nazım, Zajc, Gustavo, Ferdi, Mesut, Samatta, Valencia

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Serdar Dursun ile Dimitris Pelkas, Altay karşısında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE DIRAR KRİZİ

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da takımdan ayrılması planlanan futbolcular üzerinde çalışıyor. Bu isimlerden biri olan Nabil Dirar ise Sarı-Lacivertli yönetime zorluk çıkarmaya devam ediyor.

NABIL DIRAR 1 YILLIK ALACAĞINI İSTİYOR

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği Nabil Dirar, sözleşme feshi için 1 yıllık alacağı olan 1,5 milyon euronun tamamını talep ederken kendisine gelen teklifleri de düşük bularak bir bir geri çeviriyor.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA KADRO DIŞI BIRAKILACAK

Fenerbahçe yönetimi, Nabil Dirar'la sözleşme feshi için görüşmelerini sürdürürken, temaslardan sonuç alınamaması halinde tecrübeli futbolcuyu kadro dışı bırakacak.

ERSUN YANAL'IN İSTEĞİYLE SÖZLEŞMESİ UZATILMIŞTI

4 yıl önce Monaco'dan 3,5 milyon euro karşılığında transfer edilen Nabil Dirar'ın sözleşmesi 5 Kasım 2019 tarihinde, dönemin teknik direktörü Ersun Yanal'ın isteğiyle 3 yıllığına uzatılmıştı.

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