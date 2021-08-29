Altay - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 3. hafasında İzmir temsilcisi Altay ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Vitor Pereira yönetiminde 2'de 2 yapan Feenrbahçe, Mustafa Denizli ile 2 maçta da adeta şov yapan Altay ile 3 puan için kıyasıya bir rekabete girecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altay - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Lige iyi bir başlangıç yapan Altay ile Fenerbahçe, İzmir Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Altay - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ALTAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Altay - Fenerbahçe maçı 29 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
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ALTAY - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Altay: Lis, Cebrail, Thiam, İbrahim, Murat, Naderi, Kappel, Poko, Pinares, Rodriguez, Bamba
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Gustavo, Sosa, Osayi, Ferdi, Mesut, Mert, Valencia
ALTAY - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
18 YIL SONRA LİGDE İLK MAÇ!
Süper Lig'de Altay ile 18 yıl sonra karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2009 yılında konuk ettiği İzmir ekibini 3-0 yenmişti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 82 karşılaşmada sarı lacivertli ekip 48 galibiyet alırken, Altay 9 kez kazandı. İki takım 25 kez berabere kaldı.
FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU!
Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Melih Bostan, Enner Valencia, Mbwana Samatta.
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