Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, son olarak Inter'de kariyerini sürdüren Alexis Sanchez'i gündemine aldığı iddia edilmişti. İtalyan basını sarı-lacivertlilerin Şilili yıldız için yaptığı teklifi duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan Alexis Sanchez hakkında İtalyan basınında yeni bir haber ortaya çıktı.

Fenerbahçe yönetiminin, Şilili futbolcunun menajeri Felicevich görüşme halinde olduğunu ve yıldız isme 3.5 milyon euro'dan 2 yıllık teklif yaptığını yazdı.

32 yaşındaki yıldızla İnter'in 2 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor ancak İtalyan ekibi Sanchez'i bonservis bedeli almadan göndermek istiyor.

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