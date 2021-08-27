27 Ağustos 2021, Cuma

FENERBAHÇE

İtalyan basını duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin Alexis Sanchez teklifi

F.Bahçe’nin Sanchez teklifi ortaya çıktı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.08.2021

Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, son olarak Inter'de kariyerini sürdüren Alexis Sanchez'i gündemine aldığı iddia edilmişti. İtalyan basını sarı-lacivertlilerin Şilili yıldız için yaptığı teklifi duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan Alexis Sanchez hakkında İtalyan basınında yeni bir haber ortaya çıktı.

Fenerbahçe yönetiminin, Şilili futbolcunun menajeri Felicevich görüşme halinde olduğunu ve yıldız isme 3.5 milyon euro'dan 2 yıllık teklif yaptığını yazdı.

32 yaşındaki yıldızla İnter'in 2 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor ancak İtalyan ekibi Sanchez'i bonservis bedeli almadan göndermek istiyor.

Fenerbahçe'de ayrılık! Bonservisiyle gitti haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Olympiakos cephesinden A Spor’a özel F.Bahçe ve Pereira sözleri! Olympiakos cephesinden A Spor'a özel F.Bahçe ve Pereira sözleri!
Fenerbahçe’de ayrılık! Bonservisiyle gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Bonservisiyle gitti
PFDK’dan F.Bahçe ve G.Saray’a ceza! PFDK'dan F.Bahçe ve G.Saray'a ceza!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör