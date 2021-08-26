26 Ağustos 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Helsinki Teknik Direktörü Toni Koskela Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

Koskela: F.Bahçe karşısında hayal kırıklığına uğradık!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 Giriş Tarihi: 26.08.2021

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe'ye 5-2 yenilerek elenen Finlandiya ekibi HJK Helsinki'nin Teknik Direktörü Toni Koskela, mağlubiyetten ötürü hayal kırıklığına uğradıklarını ve böyle bir sonuç beklemediklerini ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Bolt Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Koskela, maça iyi hazırlanmalarına rağmen hayal kırıklığına uğradıklarını ifade ederek, "Bireysel ve ekip olarak en iyiye ulaşmamız gerektiğini biliyorduk. Böyle bir sonuç beklemiyorduk, başaramadık hayal kırıklığına uğradım." diye konuştu.

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